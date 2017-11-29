В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Трехсторонняя контактная группа по Донбассу завершила заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.
Во время заседания, в частности, контактная группа подтвердила готовность провести обмен удерживаемыми лицами до новогодних праздников. Также был обсужден вопрос безопасности.
"Украинская сторона проинформировала ОБСЕ относительно выявленных противопехотных мин советского производства в районе н.п. Гладосово, где недавно было восстановлено контроль Украины в соответствии с линией разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года", - написала Д.Олифер.
Как сообщал УНН, участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины.