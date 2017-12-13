Обмен пленными в Донбассе может состояться до 25 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря. Об этом “Известиям” сообщили два источника в минской контактной группе, передает УНН.
Кроме того, информацию подтвердили два собеседника в российских дипломатических кругах.
Также сообщается, что окончательные списки будут утверждены 20 декабря — в этот день пройдет последнее в 2017 году заседание контактной группы в Минске. Речь идет о 74 украинских военных и 306 боевиков.
При этом пока остается неясной судьба около 30 заключенных, которые не хотят возвращаться "ДНР" и "ЛНР".
Такж отмечается, что Киев “серьезно настроен” решить вопрос обмена пленными до указанной даты.
Напомним, трехсторонняя контактная группа по Донбасса во время заседания в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату их обмена.