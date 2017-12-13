Обмін полоненими на Донбасі може відбутися до 25 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Обмін полоненими на Донбасі може відбутися до 25 грудня. Про це "Известиям" повідомили два джерела в мінській контактній групі, передає УНН.
Крім того, інформацію підтвердили два співрозмовника в російських дипломатичних колах.
Також повідомляється, що остаточні списки будуть затверджені 20 грудня - в цей день пройде останнє в 2017 році засідання контактної групи в Мінську. Йдеться про 74 українських військових і 306 бойовиків.
При цьому зазначається, що поки залишається неясною доля 30 бойовиків, які не хочуть повертатися "ДНР" і "ЛНР".
Такж відзначається, що в Україні "серйозно налаштовані" вирішити питання обміну полоненими до зазначеної дати.
Нагадаємо, тристороння контактна група по Донбасу під час засідання в Мінську підтвердила готовність сторін виконати обмін утримуваними особами та узгодити в найкоротші терміни процедуру і дату їх обміну.