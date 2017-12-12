Полонені бойовики не хочуть повертатися на окуповані території - Кучма
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Багато людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики на Донбасі в обмін на утримуваних ними українських полонених, відмовляються повертатися на окуповані території, заявив другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, найбільшою проблемою обміну полоненими є небажання деяких запитуваних сепаратистами осіб повертатися на окупований Донбас.
“Тут починається, що ми не можемо домовитися з протилежною стороною, тому що не хочуть. Хоча я думаю, що домовленостей обов’язково буде досягнуто”, — сказав Кучма.
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Він висловив надію, що обмін полоненими відбудеться до новорічних свят.
“Я думаю, що і дата є, і списки затверджено — 74 і 306, але коли доходить справа до конкретних прізвищ, то виникають проблеми. Сподіватимемося, що їх буде вирішено”, — заявив Кучма.
Нагадаємо, тристороння контактна група щодо Донбасу під час засідання в Мінську підтвердила готовність сторін виконати обмін утримуваними особами та узгодити в найстисліші терміни процедуру і дату їхнього обміну.