Полонені бойовики не хочуть повертатися на окуповані території - Кучма

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Багато людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики на Донбасі в обмін на утримуваних ними українських полонених, відмовляються повертатися на окуповані території, заявив другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.