Пленные боевики не хотят возвращаться на оккупированные территории - Кучма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Многие люди, которых спрашивают поддерживаемые Россией боевики на Донбассе в обмен на удерживаемых ими украинских пленных, отказываются возвращаться на оккупированные территории, заявил второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, самой большой проблемой обмена пленными является нежелание некоторых запрашиваемых сепаратистами лиц возвращаться на оккупированный Донбасс.
"Здесь начинается, то что мы не можем договориться с противоположной стороной, потому что не хотят. Хотя я думаю, что договоренности обязательно будет достигнута", - сказал Кучма.
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Он выразил надежду, что обмен пленными состоится к новогодним праздникам.
"Я думаю, что и дата есть, и списки утвержден - 74 и 306, но когда доходит дело до конкретных фамилий, то возникают проблемы. Будем надеяться, что они будут решены", - заявил Кучма.
Напомним, трехсторонняя контактная группа по Донбасса во время заседания в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату их обмена.