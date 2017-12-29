Колишнього фігуранта “справи 2 травня” залишили у СІЗО до 18 січня
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Приморський суд Одеси обрав запобіжний захід для росіянина Євгена Мефьодова. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Обвинувачений перебуватиме у СІЗО до 18 січня 2018 року до моменту завершення досудового розслідування.
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Колишнього фігуранта “справи 2 травня” Мефьодова звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та повалення державного ладу. Його готували до обміну на українських військовополонених. Однак, днями обвинуваченого повернули назад до Одеси із Святогорська як одного із п’ятнадцяти росіян, яких Україна не представила до обміну.
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Зазначимо, що судове засідання проходило у закритому режимі, на нього не допустили журналістів та активістів.