Денісова: у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
“У ці хвилини у Майорську на Донеччині стартував довгоочікуваний процес взаємного звільнення: наші хлопці повертаються на Батьківщину”, — написала омбудсмен.
З її слів, на місці події перебуває мій представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко, консультант Олександр Денисов та громадський активіст Андрій Чуйко, яким було доручено здійснити моніторинг стану додержання прав і свобод громадян України під час передачі на підконтрольну Уряду України територію військовослужбовців, яких було незаконно позбавлено свободи бойовиками так званих “ДНР” та “ЛНР”.
“Прошу усіх відповідально поставитись до цього надважливого процесу та не поширювати неперевірену інформацію до його офіційного завершення. Про перебіг та подробиці взаємного звільнення інформуватиму в оперативному режимі”, — заявила Денісова.
Як повідомляв УНН, сьогодні, у неділю, має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський.
За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.