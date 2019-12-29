Большой обмен: названы имена всех освобожденных украинцев

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Под патронатом Президента Украины Владимира Зеленского обеспечено возвращение 76 украинцев к родным и близким. Это результат процесса взаимного освобождения удерживаемых граждан", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, в результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года), 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015-2016 годов).

"Обмен - подтверждение того, насколько важным для Президента Украины является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии", - подчеркнул Председатель СБУ Иван Баканов.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Первый автобус с 25 освобожденными, среди которых женщины, уже прибыл в КПВВ "Майорское".

Предварительно стали известны их имена.

Освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

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