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Взаємне звільнення завершилося: повернулося 76 утримуваних в ОРДЛО українців

Взаємне звільнення завершилося: повернулося 76 утримуваних в ОРДЛО українців

Київ • УНН

 • 16397 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Завершилося звільнення утримуваних осіб – з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших — у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом”, — йдеться у повідомленні.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.

Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.

Попередньо стали відомі їх імена.

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