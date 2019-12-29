У рамках великого обміну звільнили 12 українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В рамках обміну утримуваними особами звільнено 12 українських військовослужбовців, троє з яких перебували у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“У результаті обміну на Батьківщину повернулися, зокрема: 12 військовослужбовців (три з яких знаходились у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року), 64 цивільних (сімнадцять з яких утримувались з 2015–2016 років)”, — йдеться у повідомленні.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.
Попередньо стали відомі їх імена.
Звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.