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У рамках великого обміну звільнили 12 українських військових

У рамках великого обміну звільнили 12 українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В рамках обміну утримуваними особами звільнено 12 українських військовослужбовців, троє з яких перебували у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“У результаті обміну на Батьківщину повернулися, зокрема: 12 військовослужбовців (три з яких знаходились у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року), 64 цивільних (сімнадцять з яких утримувались з 2015–2016 років)”, — йдеться у повідомленні.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.

Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.

Попередньо стали відомі їх імена.

Звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.

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