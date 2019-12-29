В рамках большого обмена освободили 12 украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В рамках обмена удерживаемыми лицами освободили 12 украинских военнослужащих, трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года), 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015-2016 годов)", - говорится в сообщении.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.
Первый автобус с 25 освобожденными, среди которых женщины, уже прибыл в КПВВ "Майорское".
Предварительно стали известны их имена.
Освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.
Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.