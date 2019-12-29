ЕС, Канада, Великобритания, ОБСЕ и Литва приветствовали обмен между Украиной и ОРДЛО

Посольство Канады в Украине в своем Twitter поздравило освобождения украинских пленных и заложников ОРДЛО.

“Канада приветствует освобождение сегодня украинских пленников и разделяет радость украинцев увидеть их дома — это важный шаг вперед. Мы помним о тех, кто остался в плену, включая те, кто за решеткой в России и Крыму, и ждем их немедленного освобождения”, — написали дипломаты.

Посольство Франции в Украине также выразило радость по поводу освобождения украинских пленных и заложников ОРДЛО.

“Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом N4 („нормандской четверки“ — ред), и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите”, — написали французские дипломаты.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс опубликовала в Facebook следующее заявление:

“Я приветствую долгожданное возвращение украинцев, находящихся в ОРДЛО. Президенту Зеленскому пришлось принимать трудные решения для выполнения условий соглашения достигнутой на саммите Н4 и возвращения их домой. Теперь Россия должна освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и Крыму. Остается важным, чтобы правосудие свершилось в отношении тех, кто виновен в тяжких преступлениях, включая насилие в отношении протестующих на Майдане и взрыв в Харькове в 2015 году”.

Внешнеполитическое ведомство ЕС также прокомментировало освобождение украинцев.

“Это положительный пример выполнения одной из мер, о которых было договорено на саммите Нормандской четверки 9 декабря”, — говорится в заявлении, которое распространили в ЕС. В заявлении также говорится, что ЕС приняло во внимание обмен людьми, которые связаны с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. “Мы ожидаем, что будет продолжено расследование всех обвинений и все соприкасающиеся стороны сделают все, чтобы виновные были привлечены к ответственности”, — добавляет ЕС. В заявлении также говорится о поддержке Нормандского формата, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы со стороны ЕС, а также поддерживается полное прекращение огня.

Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что “освобождение большой группы задержанных в праздничное время является важным”.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус : “Поздравляю этот обмен задержанными между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Хорошая новость для семей”

Ранее Украина поздравили с обменом Меркель и Макрон, а также посольства США и Швейцарии в Украине.