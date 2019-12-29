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У посольстві Швейцарії відреагували на обмін між Україною та ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні під час обміну були звільнені та передані близько 220 утримуваних осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Посольства Швейцарії у Facebook.

“Сьогодні, два роки після останнього обміну, були звільнені та передані близько 220 осіб затриманих у зв’язку з конфліктом на сході України. Швейцарія рада, що могла відіграти важливу роль у підготовці цього останнього звільнення”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель та Макрон привітали обмін між Україною та ОРДЛО

Нагадаємо, сьогодні під час обміну утримуваних осіб з ОРДЛО повернулося 76 українців.

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