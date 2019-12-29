У посольстві Швейцарії відреагували на обмін між Україною та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні під час обміну були звільнені та передані близько 220 утримуваних осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Посольства Швейцарії у Facebook.
“Сьогодні, два роки після останнього обміну, були звільнені та передані близько 220 осіб затриманих у зв’язку з конфліктом на сході України. Швейцарія рада, що могла відіграти важливу роль у підготовці цього останнього звільнення”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні під час обміну утримуваних осіб з ОРДЛО повернулося 76 українців.