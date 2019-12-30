Освобожденный из плена боевиков украинец рассказал о пытках в подвалах "ДНР"

“В „ДНР“ существует большое количество тайных тюрем, где пытают, где средневековые пытки, где ужасным образом вырываются показания, происходит оговаривание себя, оговаривание своих близких. Вот, что страшно. Таких адресов (тюрем) можно назвать множество. Когда президент России Путин врет, что там нет тайных тюрем, хочется плюнуть ему в экран ... Только я был в шести тайных тюрьмах. Я могу назвать их адреса”, — сказал освобожденный украинец.

Савин заявил, что одна из тайных тюрем под условным названием “Изоляция” функционирует на территории бывшего завода теплоизоляции.

“Там сделали настоящий концлагерь. Там подвалы для пыток, там камеры. Там сейчас содержится 87 человек, которые нигде не зарегистрированы”, — сказал он.

Другая тайная тюрьма, по его словам, находится в подвале Донецкого телецентра.

“Представьте цинизм этого момента. Телецентр является вещателем хорошей картинки в „ДНР“, рассказывает как у них все хорошо. А в подвале в это время пытают людей”, — рассказал Савин.

Также он рассказал о тайной тюрьме так называемого “Министерства госбезопасности ДНР”. По его словам, это подвал, где “расстреливают людей”.

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Савин также отметил важность борьбы в информационной войне с Россией.

“Мы стараемся слушать украинские СМИ. Ловим каждое имя. Каждый день напоминайте, что наши остаются там. За это бьют, забирают провода, но мы вас слышим”, — сказал он.

Он отмечает, что в список на обмен Украина включила его в мае 2015 года.

“Когда Захарченко (бывший лидер боевиков „ДНР“ — ред), зная меня лично, узнал, что готовится восстание, что у него под носом создается проукраинский батальон „Макеевка“, он очень разозлился. Меня арестовывал лично его помощник, полковник Завдовеев с огромным количеством людей. Меня посадили в подвал без связи. Если обычных „уголовников“ к нам в подвалы приводили на перевоспитание на 10-15 дней, то я просидел в нем 5 лет”, — рассказывает он.

Сайт Офиса президента Украины опубликовал список всех украинцев, вернувшихся на подконтрольную Украины. В нем Савин Василий Константинович отмечается как гражданский. Добавляется, что он был депутатом городского совета г. Макеевки в 2002-2010 годах. Проживал в оккупированной Макеевке Донецкой области. “Был захвачен незаконными вооруженными формированиями 27 февраля 2015 года. Его обвиняли в создании незаконного формирования, которое должно воевать на стороне Украины”, — сообщается на сайте главы государства.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — из ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.