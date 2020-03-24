Германия призвала Россию повлиять на боевиков из-за пыток в тюрьмах ОРДЛО

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101524 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104797 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106799 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105685 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114477 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101121 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105505 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106700 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131606 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130461 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия призвала Россию повлиять на боевиков из-за пыток в тюрьмах ОРДЛО

Германия призвала Россию повлиять на боевиков из-за пыток в тюрьмах ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 14087 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Германия призывает Россию воспользоваться своим влиянием на сепаратистов в восточной Украине для прекращения пыток в тюрьмах на оккупированных территориях. Об этом во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает корреспондент УНН.

"Конечно, мы коснулись конфликта на Востоке Украины, который длится уже слишком долго. Шесть лет назад состоялась нелегальная аннексия Крыма и Германия, так же как и в прошлом, дальше будет поддерживать восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы будем поддерживать это и делать этот вклад. Я прочитал отчеты комиссии ООН по правам человека о том, что в так называемых "народных республиках" на востоке Украины узники систематически подвергаются пыткам", - сказал Маас.

По его словам, Немецкое федеральное правительство резко осуждает это.

"Здесь надо разобраться быстро, в полной мере и также хотелось бы отметить, что Россия должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов в восточной Украине в большей степени, чем до этого, чтобы довести до конца, завершить этот конфликт", - добавил министр.

Напомним, освобожденный из плена боевиков украинец рассказал о пытках в подвалах "ДНР".

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