Совбез ООН должен заставить оккупационные войска в Украине прекратить огонь для борьбы с коронавирусом - Кулеба

КИЕВ. 24 марта. УНН. Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию с распространением COVID-19 как угрозу международному миру и безопасности, и побудить стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в том числе в Украине, где российские оккупационные войска продолжают обстрелы несмотря на достигнутые договоренности. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о влиянии ситуации с COVID-19 на поддержание международного мира и безопасности, передает УНН.