Совбез ООН должен заставить оккупационные войска в Украине прекратить огонь для борьбы с коронавирусом - Кулеба

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77973 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91999 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100827 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100225 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107841 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94731 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103939 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106252 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131245 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130379 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 91331 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 93605 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

18:16 • 41270 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 100393 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 33357 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 107837 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 114029 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 142205 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 184883 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 169538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 93605 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104727 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110204 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108505 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108011 просмотра
Актуальное
Совбез ООН должен заставить оккупационные войска в Украине прекратить огонь для борьбы с коронавирусом - Кулеба

Совбез ООН должен заставить оккупационные войска в Украине прекратить огонь для борьбы с коронавирусом - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 18462 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию с распространением COVID-19 как угрозу международному миру и безопасности, и побудить стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в том числе в Украине, где российские оккупационные войска продолжают обстрелы несмотря на достигнутые договоренности. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о влиянии ситуации с COVID-19 на поддержание международного мира и безопасности, передает УНН.

"Убежден, что Совет Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, должен безотлагательно рассмотреть ситуацию с распространением COVID-19 как угрозу международному миру и безопасности, побуждать стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в т. ч. в Украине, где российские оккупационные войска продолжают обстрелы несмотря на достигнутые договоренности, и принять первоочередные меры по борьбе с распространением COVID-19, прежде всего в условиях конфликтов, особое внимание уделив ситуации в зонах боевых действий и на оккупированных территориях, в том числе Украины", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия призвала Россию повлиять на боевиков из-за пыток в тюрьмах ОРДЛО

Кулеба также отмечает, что Совет Безопасности ООН должен поддержать призыв Генсекретаря к усилению предоставления гуманитарной помощи государствам, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19, обеспечения беспрепятственного доступа к международной связи к населению, которое страдает находясь под угрозой распространения коронавриуса в условиях конфликтов.

"Ожидаю, что Совет Безопасности призовет к продолжению усилий по борьбе с COVID-19, обеспечивая максимально возможный баланс между введением срочных исключительных мер для предотвращения угрозы для наций с соблюдением основных прав и свобод человека", - говорится в заявлении министра.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня совершил свой первый "виртуальный визит" в Германию и провел переговоры в режиме онлайн со своим немецким коллегой Хайко Маасом, с которым обсудил, в частности, вопросы противодействия коронавирусу.

Как ранее сообщал УНН, Германия обеспокоена гуманитарной ситуацией на востоке Украины на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы