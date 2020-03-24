Кулеба "віртуально" зустрівся з головою МЗС Німеччини: про що говорили

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні здійснив свій перший "віртуальний візит" до Німеччини і провів перемовини в режимі онлайн зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом, з яким обговорив, зокрема, питання протидії коронавірусу. Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Коронавірус закриває кордони, але не для дипломатії, особливо коли мова йде про друзів та партнерів, якими є Україна та Німеччина. Сьогодні я радий "здійснити" свій перший візит у статусі міністра закордонних справ до Німеччини та провести повноцінні перемовини з моїм колегою Хайко Маасом", - сказав міністр.

Зі слів Кулеби, у нього з Маасом відбулась повноцінна розмова, на якій вдалось обговорити всі питання двостороннього порядку денного.

Він також зазначив, що розмову з німецьким колегою він почав з протидії коронавірусу і координації зусиль.

"Ми також торкнулись питання, яке зараз турбує дуже багато країн світу - це медичне обладнання, маски, тести необхідні для протидії коронавірусу... Життя не зупиняється. Сьогодні ми обговорили життя після вірусу, яким чином будуть розвиватись стосунки після того, як ситуація стабілізується", - розповів голова МЗС України.

Дипломат підкреслив, що налаштований разом з німецьким колегою працювати над розвитком торгівлі між Україною і Німеччиною, попри світову кризу. Зокрема, сьогодні було обговорено нові можливості торгівлі і бізнесу між країнами, особливу увагу приділили сфері енергетики.

"Іншою ключовою темою стала проблематика "нормандського формату", "мінського формату" і протидії російської агресії", - сказав Кулеба.

У цьому контексті міністр зауважив, що Україна цінує роль Німеччини і продовжує взаємодію і консультаціі з німецькими партнерами.

"Ми проговорили порядок денний стосунків України з ЄС, зокрема під час головування ФРН в Європейській раді, яке буде у другій половині року, а також взаємини України з Північноатлантичним альянсом", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС розповіли, з яких країн Європи можна дістатися до України на авто. 

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