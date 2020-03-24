Кулеба "віртуально" зустрівся з головою МЗС Німеччини: про що говорили

КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні здійснив свій перший "віртуальний візит" до Німеччини і провів перемовини в режимі онлайн зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом, з яким обговорив, зокрема, питання протидії коронавірусу. Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ, передає кореспондент УНН.