Кулеба "виртуально" встретился с главой МИДа Германии: о чем говорили

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня совершил свой первый "виртуальный визит" в Германию и провел переговоры в режиме онлайн со своим немецким коллегой Хайко Маасом, с которым обсудил, в частности, вопросы противодействия коронавирусу. Об этом он сообщил во время брифинга для СМИ, передает корреспондент УНН.