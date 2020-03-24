У МЗС розповіли, з яких країн Європи можна дістатися до України на авто

1. Так, станом на 23 березня з Німеччини, Австрії, Чехії шлях пролягає через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.

У МЗС зазначають, що:



Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.



Рух територією Австрії можливий лише через трасу А1, інші транзитні коридори заблоковані. Коридор по Австрії працює з 17 години вечора до 1 години ночі.



До Угорщини в’їзд можливий винятково через пункти пропуску Нікелсдорф-Хед’єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21 години вечора до 5 ранку.



Територією Австрії та Німеччини часові рамки не обмежені, однак опівночі відбувається ускладнення руху через ремонт дороги.



На австро-словенському кордоні домовлено щодо пропуску українських громадян транзитом для вильоту із аеропорту Відня.



2. Стосовно проїзду з території Білорусі, РФ, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі — через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.



У МЗС зазначили, що деякі пропускні пункти мають обмеження у пішохідному сполученні.



3. Для транзиту з Литви та Латвії доведеться прокладати шлях лише через Білорусь.

4. У міністерстві зазначили, що транзит з Сербії можливий через Румунію, за умови завчасного повідомлення Посольством України в Румунії Міністерства закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

У МЗС додали, що ситуація в режимі в’їзду в країни та транзитного проїзду іноземними країнами змінюється дуже динамічно. Тому порадили при плануванні поїздки встановити зв’язок з відповідним консульством України.

Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві України закликали суворо дотримуватися усіх запобіжних заходів, зокрема режиму самоізоляції після прибуття в Україну.

“Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров’я і життя людей, що навколо”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.