У МЗС розповіли, з яких країн Європи можна дістатися до України на авто

ukru
20 березня, 16:58 • 78477 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 151532 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 248336 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 250224 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 248610 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231322 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200764 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185891 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146142 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150230 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 21368 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 35840 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 14071 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 34763 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 23613 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 248335 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 250223 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 248608 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231321 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79542 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 27305 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140322 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153912 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113274 перегляди
Актуальне
У МЗС розповіли, з яких країн Європи можна дістатися до України на авто

У МЗС розповіли, з яких країн Європи можна дістатися до України на авто

Київ • УНН

 • 28968 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ розповіли з яких країн Європи можна дістатися України на авто. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативний штаб МЗС у Telegram, створений на тлі поширення коронавірусу у світі.

1. Так, станом на 23 березня з Німеччини, Австрії, Чехії шлях пролягає через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.

У МЗС зазначають, що:

  • Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.
  • Рух територією Австрії можливий лише через трасу А1, інші транзитні коридори заблоковані. Коридор по Австрії працює з 17 години вечора до 1 години ночі.
  • До Угорщини в’їзд можливий винятково через пункти пропуску Нікелсдорф-Хед’єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21 години вечора до 5 ранку.
  • Територією Австрії та Німеччини часові рамки не обмежені, однак опівночі відбувається ускладнення руху через ремонт дороги.
  • На австро-словенському кордоні домовлено щодо пропуску українських громадян транзитом для вильоту із аеропорту Відня.

2. Стосовно проїзду з території Білорусі, РФ, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі — через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.

  • У МЗС зазначили, що деякі пропускні пункти мають обмеження у пішохідному сполученні.

3. Для транзиту з Литви та Латвії доведеться прокладати шлях лише через Білорусь.

4. У міністерстві зазначили, що транзит з Сербії можливий через Румунію, за умови завчасного повідомлення Посольством України в Румунії Міністерства закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

У МЗС додали, що ситуація в режимі в’їзду в країни та транзитного проїзду іноземними країнами змінюється дуже динамічно. Тому порадили при плануванні поїздки встановити зв’язок з відповідним консульством України.

Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві України закликали суворо дотримуватися усіх запобіжних заходів, зокрема режиму самоізоляції після прибуття в Україну.

“Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров’я і життя людей, що навколо”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.26
Bitcoin
$84,677.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,987.71