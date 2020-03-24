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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63943 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75450 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Кулеба в разговоре с главой МИД Дании призвал не дать РФ манипулировать пандемией для снятия санкций

Кулеба в разговоре с главой МИД Дании призвал не дать РФ манипулировать пандемией для снятия санкций

Киев  •  УНН

 • 14712 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим коллегой из Королевства Дания Йеппе Кофод борьбу против коронавируса, помощь украинцам, которые в настоящее время из-за ограничений в путешествии остаются в Дании, а также обратил внимание коллеги на попытки России манипулировать пандемией COVID-19 для призывов к снятию санкций. Об этом два руководителя внешнеполитических видомтсв обговорили по телефону 24 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД.

“Мы заботимся о наших гражданах во всем мире. Прошу вас всячески помогать гражданам Украины, которые находятся в Дании в условиях ограничения транспортного сообщения и путешествий. В частности, буду благодарен, если время пандемии данные не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании”, — сказал Кулеба.

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Министр также привлек внимание к попыткам России манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений. Мол, во времена мирового экономического кризиса нужно снять секторальные ограничения. “Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма”, — добавил глава МИД.

В свою очередь, глава МИД Дании заверил Кулеба, что разделяет именно такой подход. Министр иностранных дел Украины обратился к датскому коллеге с просьбой донести эти предостережения и позицию Украины и в других коллег в странах ЕС.

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Напомним, в МИД отреагировали на предложение чиновника РФ “отменить санкции из-за коронавируса”.

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