Кулеба в разговоре с главой МИД Дании призвал не дать РФ манипулировать пандемией для снятия санкций

“Мы заботимся о наших гражданах во всем мире. Прошу вас всячески помогать гражданам Украины, которые находятся в Дании в условиях ограничения транспортного сообщения и путешествий. В частности, буду благодарен, если время пандемии данные не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании”, — сказал Кулеба.

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Министр также привлек внимание к попыткам России манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений. Мол, во времена мирового экономического кризиса нужно снять секторальные ограничения. “Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма”, — добавил глава МИД.

В свою очередь, глава МИД Дании заверил Кулеба, что разделяет именно такой подход. Министр иностранных дел Украины обратился к датскому коллеге с просьбой донести эти предостережения и позицию Украины и в других коллег в странах ЕС.

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Напомним, в МИД отреагировали на предложение чиновника РФ “отменить санкции из-за коронавируса”.