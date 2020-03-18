FT: Росія веде кампанію дезінформації щодо коронавірусу

КИЇВ. 18 березня. УНН. Прокремлівські ЗМІ в Росії ведуть “кампанію з дезінформації”, пов’язану з боротьбою з коронавірусом SARS-CoV-2. Про це газета The Financial Times (FT) пише у вівторок, 17 березня, з посиланням на доповідь Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS), призначену для внутрішнього користування. Тим самим російські медіа намагаються нагнітати “сумнів, паніку і страх”, стверджують автори доповіді, передає УНН із посиланням на DW.