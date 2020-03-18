FT: Росія веде кампанію дезінформації щодо коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прокремлівські ЗМІ в Росії ведуть “кампанію з дезінформації”, пов’язану з боротьбою з коронавірусом SARS-CoV-2. Про це газета The Financial Times (FT) пише у вівторок, 17 березня, з посиланням на доповідь Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS), призначену для внутрішнього користування. Тим самим російські медіа намагаються нагнітати “сумнів, паніку і страх”, стверджують автори доповіді, передає УНН із посиланням на DW.
За період з 22 січня в Євросоюзі виявлено майже 80 прикладів дезінформації про захворювання COVID-19, говориться в доповіді за 17 березня. Експерти EEAS пов’язують її з російськими фейковими акаунтами в соціальних мережах, які раніше поширювали повідомлення про ситуацію в Сирії і протести “жовтих жилетів” у Франції. Користувачі цих акаунтів публікують фейковий новини англійською, німецькою, іспанською, італійською та французькою мовами.
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На думку експертів EEAS, мета кампанії — “посилити кризу в сфері охорони здоров’я в західних країнах”, зокрема “підірвати суспільну довіру до національних систем охорони здоров’я” і тим самим “перешкодити ефективній відповіді на спалах” захворювання.
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Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
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