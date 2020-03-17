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У кіберполіції фіксують різке збільшення дезінформації про коронавірус

У кіберполіції фіксують різке збільшення дезінформації про коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Кіберполіція України попереджає українців про розповсюдження мережею фейкової інформації на тлі поширення коронавірусу. Про це повідомили у пресцентрі Нацполіції України, інформує УНН.

“Змушені констатувати, що наразі інформаційно-аналітичні підрозділи департаменту Кіберполіції фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації у зв’язку із введенням у державі режиму карантину для боротьби з особливо небезпечною коронавірусною інфекцією”, — йдеться у повідомленні.

“Ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації”, — додається у повідомленні.

У поліції попросили використовувати лише офіційні повідомлення органів влади.

“Фейки, чутки та відверта неправда має різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфікуючих засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності”, — пояснили правоохоронці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook, Google та Twitter заявили, що намагаються попередити поширення дезінформації про коронавірус

У поліції закликали громадян “критично ставитися до таких чуток та повідомляти Департамент кіберполіції про їх поширення... для встановлення джерел їх поширення та притягнення до відповідальності осіб, котрі поширюють завідомо неправдиву інформацію”.

“З питань, що стосуються порядку організації карантинних заходів та відповідальності за їх порушення, офіційна інформація буде розповсюджуватися виключно офіційними каналами через Інтернет-портали Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ”, — резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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