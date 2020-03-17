В киберполиции фиксируют резкое увеличение дезинформации про коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Киберполиция Украины предупреждает украинцев о распространении сетью фейковой информации на фоне распространения коронавируса в стране. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Украины, информирует УНН.
“Вынуждены констатировать, что в настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с особо опасной коронавируснаой инфекцией”, — говорится в сообщении.
“Те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют целью распространение паники и дестабилизации ситуации”, — добавляется в сообщении.
В полиции попросили использовать только официальные сообщения органов власти.
“Фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности”, — пояснили правоохранители.
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В полиции призвали граждан “критически относиться к таким слухам и сообщать Департамент киберполиции об их распространении ... для установления источников их распространения и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию”.
“По вопросам, касающимся порядка организации карантинных мероприятий и ответственности за их нарушение, официальная информация будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел”, — резюмировали правоохранители.
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.