Від коронавірусу в Україні померло вже дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні від коронавірусу померло вже дві людини. Як повідомили у МОЗ другою жертвою хвороби стала 33-річна жінка, передає УНН.
"Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних", - повідомили у відомстві.
За даними медиків, другою жертвою хвороби стала 33-річна жінка.
"Чернівецька область... 33-річна жінка (летальний)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.
Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. Цього ж дня в Італії від коронавірусу померла ще одна українка.