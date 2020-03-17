От коронавируса в Украине умерло уже два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине от коронавируса умерли уже два человека. Как сообщили в Минздраве, второй жертвой болезни стала 33-летняя женщина, передает УНН.
"По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных", - сообщили в ведомстве.
По данным медиков, второй жертвой болезни стала 33-летняя женщина.
"Черновицкая область ... 33-летняя женщина (летальный)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.
Напомним, 13 марта в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. В этот же день в Италии от коронавируса умерла еще одна украинка.