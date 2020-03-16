У Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення Чернівецької ОДА у Facebook.
Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19. Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
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В ОДА також повідомили, що напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати очікують найближчим часом.
Крім того, у Чернівецькій ОДА висловили співчуття рідним та близьким.
Нагадаємо, в Україні перевіряють 10 підозр на коронавірус.