У Чернівцях розповіли про стан чотирьох хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Чернівецькій ОДА надали інформацію про стан чотирьох хворих на коронавірус. Як повідомили у пресслужбі ОДА, усі пацієнти отримують симптоматичне лікування, передає УНН.
Стан хворих на коронавірус:
▪️ пацієнт 1 – стабільно хороший стан. Немає температури.
▪️ пацієнт 2 – почувається добре. Температура лише ввечері.
▪️ пацієнт 3 – має пневмонію. Стан стабільний, йде на покращення.
▪️ пацієнт 4 – почувається добре. Немає температури.
"Усі пацієнти отримують симптоматичне лікування", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в ОДА повідомили, що у першого інфікованого буковинця зафіксовано негативний результат тесту. Якщо через 2 доби результат буде таким ж, можна буде констатувати його одужання.
Також у пресслужбі повідомили, що від початку розповсюдження COVID-19 у Чернівецькій області госпіталізовано - 33 особи.
З них, станом на сьогодні:
▪️ підтверджені випадки захворювання - 4 осіб
▪️ негативний результат тесту (однократний) - 7 осіб
▪️ негативний результат тесту (двократний) - 7 (виписано з лікарні - 5 осіб, залишаються під наглядом лікарів - 2 пацієнтів)
▪️ очікуються результати - 15 осіб.
Нагадаємо, в Україні перевіряють 10 підозр на коронавірус.