В Черновцах рассказали о состоянии четырех больных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой ОГА предоставили информацию о состоянии четырех больных коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе ОГА, все пациенты получают симптоматическое лечение, передает УНН.
Состояние больных коронавирусом:
▪️ пациент 1 - стабильно хорошее состояние. Нет температуры.
▪️ пациент 2 - чувствует себя хорошо. Температура вечером.
▪️ пациент 3 - имеет пневмонию. Состояние стабильное, идет на улучшение.
▪️ пациент 4 - чувствует себя хорошо. Нет температуры.
"Все пациенты получают симптоматическое лечение", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОГА сообщили, что у первого инфицированного буковинца зафиксирован отрицательный результат теста. Если через 2 суток результат будет таким же, можно будет констатировать его выздоровление.
Также в пресс-службе сообщили, что с начала распространения COVID-19 в Черновицкой области госпитализированы - 33 человека.
Из них, по состоянию на сегодня:
▪️ подтверждены случаи заболевания - 4 человек
▪️ отрицательный результат теста (однократный) - 7 человек
▪️ отрицательный результат теста (двукратный) - 7 (выписано из больницы - 5 человек, остаются под наблюдением врачей - 2 пациентов)
▪️ ожидаются результаты - 15 человек.
Напомним, в Украине проверяют 10 подозрений на коронавирус.