В Черновцах рассказали о состоянии четырех больных коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103538 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106146 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108109 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106834 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116167 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101564 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105863 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106762 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130495 просмотра

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В Черновцах рассказали о состоянии четырех больных коронавирусом

В Черновцах рассказали о состоянии четырех больных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 17985 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой ОГА предоставили информацию о состоянии четырех больных коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе ОГА, все пациенты получают симптоматическое лечение, передает УНН.

Состояние больных коронавирусом:

▪️ пациент 1 - стабильно хорошее состояние. Нет температуры.
▪️ пациент 2 - чувствует себя хорошо. Температура вечером.
▪️ пациент 3 - имеет пневмонию. Состояние стабильное, идет на улучшение.
▪️ пациент 4 - чувствует себя хорошо. Нет температуры.

"Все пациенты получают симптоматическое лечение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГА сообщили, что у первого инфицированного буковинца зафиксирован отрицательный результат теста. Если через 2 суток результат будет таким же, можно будет констатировать его выздоровление.

Также в пресс-службе сообщили, что с начала распространения COVID-19 в Черновицкой области госпитализированы - 33 человека.

Из них, по состоянию на сегодня:

▪️ подтверждены случаи заболевания - 4 человек
▪️ отрицательный результат теста (однократный) - 7 человек
▪️ отрицательный результат теста (двукратный) - 7 (выписано из больницы - 5 человек, остаются под наблюдением врачей - 2 пациентов)
▪️ ожидаются результаты - 15 человек.

Напомним, в Украине проверяют 10 подозрений на коронавирус.

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