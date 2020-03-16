В Україні перевіряють 10 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні опрацьовують 10 випадків підозр на новий коронавірус. Всього перевірили 79 підозр. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я щодо поширення коронавірусу.
"Станом на 16 березня 2020, в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. 64 - не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, посольство України в Польщі перевіряє інформацію щодо виявлення коронавірусу у двох українців.
Як відомо, у світі зареєстровано 169 387 випадків захворювання COVID-19, з них 77 257 (45,6%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 89 367 випадків у 142 країнах/територіях/регіонах.