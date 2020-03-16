Посольство України в Польщі перевіряє інформацію щодо виявлення коронавірусу у двох українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Посольство України у Польщі перевіряє інформацію ЗМІ щодо виявлення коронавірусу у двох українців, які знаходяться у Сілезькому воєводстві. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
"Станом на 13:30 за київським часом 16 березня цього року, в Республіці Польща офіційно підтверджено 150 випадків захворювання, викликаного новим типом коронавірусу COVID-19. 3 особи померло. Наше посольство перевіряє інформацію ЗМІ щодо виявлення коронавірусу у двох громадян України, які знаходяться у Сілезькому воєводстві", - повідомив очільник ДКС.
Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що у двох громадян України в польських містах Цєшин та Тихи діагностували коронавірус.
Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що станом на сьогодні відомо про сім випадків захворювання українців на нову коронавірусну інфекцію за кордоном.