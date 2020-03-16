У МЗС підтвердили збільшення кількості хворих на коронавірус громадян за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Станом на сьогодні, міністерству закордонних справ відомо про сім випадків захворювання українців на нову коронавірусну інфекцію за кордоном. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Інфіковано наразі семеро громадян (України за кордоном – ред.)", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше польське видання Wprost повідомило, що коронавірус діагностували у двох громадян України в польських містах Цєшин та Тихи.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС оновили дані щодо поширення коронавірусу серед українців за кордоном.