В МИДе подтвердили увеличение количества больных коронавирусом граждан за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На сегодня, министерству иностранных дел известно о семи случаях заболевания украинцев на новую коронавирусную инфекцию за рубежом. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Инфицированные пока семь граждан (Украины за рубежом - ред.)", - сказал министр.
Напомним, ранее польское издание Wprost сообщило, что коронавирус диагностировали у двух граждан Украины в польских городах Цешин и Тыхы.
Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе обновили данные по распространению коронавируса среди украинцев за рубежом.