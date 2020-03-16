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Пандемія коронавірусу: ЗМІ повідомляють, що на території Польщі інфікувалися COVID-19 двоє українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Коронавірус діагностували у двох громадян України в польських містах Цєшин та Тихи. Про це повідомила речниця воєводи Сілезького воєводства Аліни Кухажевської, пише УНН з посиланням на польське видання Wprost.

“Пацієнта з інфекційної лікарні в Цєшині ізольовано в домашніх умовах. Його стан нормальний, він повернувся з Німеччини. Другий пацієнт, який перебуває в лікарні в місті Тихи, приїхав з України й там, ймовірно, було джерело зараження”, — зазначила речниця.

Загалом за останні пів доби кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла ще на 25 осіб.

Варто також зазначити, що влада Польщі ухвалила рішення зупинити внутрішнє авіасполучення через COVID-19. Про це повідомив у понеділок в ефірі телеканалу Polsat глава канцелярії польського уряду Міхал Дворчік, сказавши: “З сьогоднішнього дня всі перельоти всередині країни будуть припинені. Таке рішення прийняв прем’єр”.

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