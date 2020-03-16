Пандемія коронавірусу: влада Польщі ухвалила рішення зупинити внутрішнє авіасполучення через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд Польщі вирішив призупинити внутрішні пасажирські авіаперевезення для протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомив у понеділок в ефірі телеканалу Polsat глава канцелярії польського уряду Міхал Дворчік, пише УНН.
“З сьогоднішнього дня всі перельоти всередині країни будуть припинені. Таке рішення прийняв прем’єр”, — сказав він.
В ніч з суботи на неділю Польща призупинила міжнародні повітряні і залізничні пасажирські перевезення. За поляками, знаходяться за кордоном, влада відправляє спецрейси національної авіакомпанії LOT.
У Польщі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом досягла 150. Три людини померли, 13 одужали. 768 пацієнтів госпіталізовані з підозрою на зараження, близько 30 тисяч залишаються в умовах домашнього карантину.
Влада республіки вирішила ввести особливий стан епідеміологічної загрози, закрити всі державні кордони і не пускати в країну іноземців без серйозних підстав, відправляючи тих, хто приїжджає з-за кордону в 14-денний карантин. За останню добу через ці рішення на кордонах, в тому числі з Чехією та Німеччиною, утворилися багатокілометрові затори, в яких водіям доводиться простоювати по декілька годин.