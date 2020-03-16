Пандемия коронавируса: власти Польши приняли решение остановить внутреннее авиасообщение из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Правительство Польши решило приостановить внутренние пассажирские авиаперевозки для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Polsat глава канцелярии польского правительства Михал Дворчик, пишет УНН.
“С сегодняшнего дня все перелеты внутри страны будут приостановлены. Такое решение принял премьер”, — сказал он.
В ночь с субботы на воскресенье Польша приостановила международные воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки. За находящимися за границей поляками власти отправляют спецрейсы национальной авиакомпании LOT.
В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 150. Три человека умерли, 13 выздоровели. 768 пациентов госпитализированы с подозрением на заражение, около 30 тысяч остаются в условиях домашнего карантина.
Власти республики решила ввести особое состояние эпидемиологической угрозы, закрыть все государственные границы и не пускать в страну иностранцев без серьезных оснований, отправляя всех приезжающих из-за границы в 14-дневный карантин. За последние сутки из-за этих решений на границах, в том числе с Чехией и Германией, образовались многокилометровые пробки, в которых водителям приходится простаивать по несколько часов.