Пандемия коронавируса: власти Польши приняли решение остановить внутреннее авиасообщение из-за COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102477 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105325 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107309 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106122 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115115 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101295 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105650 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106724 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131630 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130475 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: власти Польши приняли решение остановить внутреннее авиасообщение из-за COVID-19

Пандемия коронавируса: власти Польши приняли решение остановить внутреннее авиасообщение из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14131 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Правительство Польши решило приостановить внутренние пассажирские авиаперевозки для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Polsat глава канцелярии польского правительства Михал Дворчик, пишет УНН.

“С сегодняшнего дня все перелеты внутри страны будут приостановлены. Такое решение принял премьер”, — сказал он.

В ночь с субботы на воскресенье Польша приостановила международные воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки. За находящимися за границей поляками власти отправляют спецрейсы национальной авиакомпании LOT.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 150. Три человека умерли, 13 выздоровели. 768 пациентов госпитализированы с подозрением на заражение, около 30 тысяч остаются в условиях домашнего карантина.

Власти республики решила ввести особое состояние эпидемиологической угрозы, закрыть все государственные границы и не пускать в страну иностранцев без серьезных оснований, отправляя всех приезжающих из-за границы в 14-дневный карантин. За последние сутки из-за этих решений на границах, в том числе с Чехией и Германией, образовались многокилометровые пробки, в которых водителям приходится простаивать по несколько часов.

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