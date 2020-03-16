Пандемия коронавируса: СМИ сообщают, что на территории Польши заразились COVID-19 двое украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Коронавирус диагностировали у двух граждан Украины в польских городах Цешин и Тыхы. Об этом сообщила пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевськой, пишет УНН со ссылкой на польское издание Wprost.
“Пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, который находится в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения”, — отметила пресс-секретарь.
Всего за последние пол суток количество зараженных коронавируса в Польше выросла еще на 25 человек.
Стоит также отметить, что власти Польши принял решение остановить внутреннее авиасообщение из-за COVID-19. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Polsat глава канцелярии польского правительства Михал Дворчик, сказав: “С сегодняшнего дня все перелеты внутри страны будут прекращены. Такое решение принял премьер”.