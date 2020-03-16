Пандемия коронавируса: СМИ сообщают, что на территории Польши заразились COVID-19 двое украинцев

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102511 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105343 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107327 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106139 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Киев  •  УНН

 • 12752 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Коронавирус диагностировали у двух граждан Украины в польских городах Цешин и Тыхы. Об этом сообщила пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевськой, пишет УНН со ссылкой на польское издание Wprost.

“Пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, который находится в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения”, — отметила пресс-секретарь.

Всего за последние пол суток количество зараженных коронавируса в Польше выросла еще на 25 человек.

Стоит также отметить, что власти Польши принял решение остановить внутреннее авиасообщение из-за COVID-19. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Polsat глава канцелярии польского правительства Михал Дворчик, сказав: “С сегодняшнего дня все перелеты внутри страны будут прекращены. Такое решение принял премьер”.

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