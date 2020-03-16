У МЗС оновили дані щодо поширення коронавірусу серед українців за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ оновили дані щодо поширення коронавірусу нового типу серед українців за кордоном. Про це повідомляє УНН із посиланням на оновлені дані які були наведені пресцентром міністерства.
Так, станом на 23:00 15 березня, за наведеними даними 5 українців за кордоном одужали. Ще шістьох українців наразі лікують (по 2 — в Німеччині та Італії, та по 1 — у Молдові та ОАЕ).
Один українець помер в Італії 13 березня.
У МЗС також нагадали, що всього до України були евакуйовані 170 осіб. Серед них — 45 людей були евакуйовані з Китаю (20 лютого), двоє — з круїзного лайнера Grand Princess (12 березня) та ще 123 особи пізно ввечері повернулись з Італії 15 березня.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.