Спецрейс з евакуйованими українцями з Італії прибув до України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україну прибув спецрейс з евакуйованими українцями з Італії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Президента України.
Зазначається, що літак приземлився у Міжнародному аеропорту “Бориспіль”.
На відео, яке транслює ОПУ, видно, що люди вийшли з літака та пересіли до автобуса.
Раніше повідомлялось, що на борт літака для евакуації з Італії допущено 123 особи. Серед них перебувають медики, і всі вони були перевірені на коронавірус.
Як повідомлялося раніше в УНН, з України вилетів літак для евакуації українців з Італії. До України евакуюють понад 100 осіб, в тому числі іноземців.
Нагадаємо, евакуйовані українці з Італії пройдуть дві перевірки.
Також у МОЗ запевнили у тому, що евакуйовані українці нестимуть відповідальність, в разі порушення самоізоляції.