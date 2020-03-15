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Спецрейс з евакуйованими українцями з Італії прибув до України

Спецрейс з евакуйованими українцями з Італії прибув до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україну прибув спецрейс з евакуйованими українцями з Італії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Президента України.

Зазначається, що літак приземлився у Міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

На відео, яке транслює ОПУ, видно, що люди вийшли з літака та пересіли до автобуса.

Раніше повідомлялось, що на борт літака для евакуації з Італії допущено 123 особи. Серед них перебувають медики, і всі вони були перевірені на коронавірус.

Як повідомлялося раніше в УНН, з України вилетів літак для евакуації українців з Італії. До України евакуюють понад 100 осіб, в тому числі іноземців.

Нагадаємо, евакуйовані українці з Італії пройдуть дві перевірки.

Також у МОЗ запевнили у тому, що евакуйовані українці нестимуть відповідальність, в разі порушення самоізоляції.

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