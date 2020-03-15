Спецрейс с эвакуированными украинцами из Италии прибыл в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украину прибыл спецрейс с эвакуированными украинцами из Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
Отмечается, что самолет приземлился в Международном аэропорту "Борисполь".
На видео, которое транслирует ОПУ, видно, что люди вышли из самолета и пересели в автобус.
Ранее сообщалось, что на борт самолета для эвакуации из Италии допущено 123 человека. Среди них находятся медики, и все они были проверены на коронавирус.
Как сообщалось ранее в УНН, из Украины вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии. В Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцев.
Напомним, эвакуированные украинцы из Италии пройдут две проверки.
Также в Минздраве заверили в том, что эвакуированные украинцы будут нести ответственность , в случае нарушения самоизоляции.