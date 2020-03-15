На борту з евакуйованими українцями з Італії перебуватимуть медики - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На борту літака з евакуйованими українцями з Італії перебуває два медичних представники. Про це заявив на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"На борту, який полетів за особами, які будуть евакуйовані, знаходяться два медичних працівники з українського центру медицини і катастроф МОЗ. Вони забезпечені експрес-тестами для проведення діагностики на наявність коронавірусної хвороби, з термометрами для дистанційного вимірювання температури. Є можливість провести експрес-тести і там, або по прильоту на територію України", - сказав Ляшко.
За його словами, наразі відбувається спілкування з італійськими медиками.
"Вони сказали, щоб перед посадкою на борт було проведено три види скринінгу і на борт допущені тільки здорові люди. Питання в тому, що всіх, кого ми привеземо, на даному моменті будуть без симптомів хвороби з підтвердженими лабораторними дослідженнями, які підтверджують, що хвороба відсутня", - наголосив Ляшко.
Як повідомлялося раніше в УНН, з України вилетів літак для евакуації українців з Італії. До України евакуюють понад 100 осіб, в тому числі іноземців.
Нагадаємо, евакуйовані українці з Італії пройдуть дві перевірки, літак сьогодні прибуде до "Борисполя".