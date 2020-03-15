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На борту с эвакуированными украинцами из Италии будут находиться медики - МОЗ

На борту с эвакуированными украинцами из Италии будут находиться медики - МОЗ

Киев  •  УНН

 • 13020 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. На борту самолета с эвакуированными украинцами из Италии будут находится двое медицинских представителей. Об этом заявил на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"На борту, который полетел за гражданами, которые будут эвакуированы, находятся двое медицинских работника с украинского центра медицины и катастроф МОЗ. Они обеспечены экспресс-тестами для проведения диагностики на наличие коронавирусной болезни, с термометрами для дистанционного измерения температуры. Есть возможность провести экспресс-тесты там, или по прилету на территорию Украины", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас происходит общение с итальянскими медиками.

"Они сказали, чтобы перед посадкой на борт было проведено три вида скрининга и на борт допущены только здоровые люди. Вопрос в том, что всех, кого мы привезем на данном моменте будут без симптомов болезни с подтвержденными лабораторными исследованиями, которые подтверждают, что болезнь отсутствует", - отметил Ляшко.

Как сообщалось ранее в УНН, из Украины вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии. В Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцев.

Напомним, эвакуированные украинцы из Италии пройдут две проверки, самолет сегодня прибудет в "Борисполь".

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