З України вилетів літак для евакуації українців з Італії

КИЇВ. 15 березня. УНН. З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак для евакуації українців з Італії, які раніше намагалися повернутися додому, але не змогли через закриття кордонів з Словенією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.