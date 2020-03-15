З України вилетів літак для евакуації українців з Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак для евакуації українців з Італії, які раніше намагалися повернутися додому, але не змогли через закриття кордонів з Словенією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"15 березня Україна евакуює 95 своїх громадян із Венеції, що раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією… Літак спецрейсу авіакомпанії SkyUp Airlines вилетів із аеропорту "Бориспіль" о 16:00. Це тільки перший борт, який здійснює евакуацію українців, що не можуть повернутися додому через карантин", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Кабміну, літак здійснить політ за маршрутом "Київ (Бориспіль) - Венеція (аеропорт Марко Поло) - Київ (Бориспіль)".
"На борту літака будуть перебувати працівники Центру медицини катастроф. Також весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами, відповідно до загальних рекомендацій, які надало МОЗ працівникам транспортної галузі", - повідомили в уряді.
Окрім того зазначається, що медичний огляд пасажирів буде здійснюватися в Італії до посадки на літак, відповідно до алгоритмів. Під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд. Після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).
"Нами проведено всі необхідні дослідження, для того, щоб зрозуміти стан здоров’я пасажирів. На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19", - зазначили в уряді.
Як повідомлялося в УНН раніше, спеціальний рейс для евакуації громадян України з Італії відправлять з Міжнародного аеропорту Бориспіль.