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Спецрейс для евакуації громадян України з Італії відправлять з аеропорту "Бориспіль"

Спецрейс для евакуації громадян України з Італії відправлять з аеропорту "Бориспіль"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Спеціальний рейс для евакуації громадян України з Італії відправлять завтра з Міжнародного аеропорту Бориспіль. Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.

На питання, який приблизний час евакуації громадян України з Італії, Криклій відповів: “Попередньо, це буде о другій половині дня, після обіду. Час ще узгоджується, фіналізується. В тому числі , як зазначив (міністр закордонних справ України Дмитро —ред.) Кулеба, ми хочемо не тільки 110-111 громадян забрати, а більше. Тому що є можливість евакуювати більше, а не потім двічі відправляти спецрейс”.

За його словами, година прильоту буде відома виходячи з того, коли літак вилетить.
“Всі деталі повідомимо завтра. По локації це місто Тревізо в Італії, а у нас це Бориспіль”, — сказав Криклій.

Як повідомлялося, спецрейс для евакуації громадян України з Італії відправлять 15 березня.

Нагадаємо, уряд доручив забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці.

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