Спецрейс для эвакуации граждан Украины из Италии отправят из аэропорта "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Специальный рейс для эвакуации граждан Украины из Италии отправят завтра из Международного аэропорта Борисполь. Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
На вопрос, какое приблизительное время эвакуации граждан Украины из Италии, Криклий ответил: "Предварительно, это будет во второй половине дня, после обеда. Время еще согласовывается, финализируется. В том числе, как отметил (министр иностранных дел Украины Дмитрий - ред.) Кулеба, мы хотим не только 110-111 граждан забрать, а больше. Потому что есть возможность эвакуировать больше, а не дважды отправлять спецрейс".
По его словам, время прилета будет известно исходя из того, когда самолет вылетит.
"Все детали сообщим завтра. По локации этот город Тревизо в Италии, а у нас это Борисполь", - сказал Криклий.
Как сообщалось, спецрейс для эвакуации граждан Украины из Италии отправят 15 марта.
Напомним, правительство поручило обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике.