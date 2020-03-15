Из Украины вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии, которые ранее пытались вернуться домой, но не смогли из-за закрытия границ со Словенией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"15 марта Украина эвакуирует 95 своих граждан из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией... Самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта "Борисполь" в 16:00. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина", - говорится в сообщении.
По информации Кабмина, самолет совершит полет по маршруту "Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь)".
"На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило МОЗ работникам транспортной отрасли", - сообщили в правительстве.
Кроме того отмечается, что медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет, в соответствии с алгоритмами. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытию в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).
"Нами проведены все необходимые исследования, для того, чтобы понять состояние здоровья пассажиров. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19", - отметили в правительстве.
Как сообщалось в УНН ранее, специальный рейс для эвакуации граждан Украины из Италии отправят из Международного аэропорта Борисполь.