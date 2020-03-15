Евакуйовані українці з Італії пройдуть дві перевірки, літак сьогодні прибуде до "Борисполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Літак з евакуйованими українцями прибуде до аеропорту Бориспіль сьогодні близько 23:00. Наразі громадяни проходять перевірку на коронавірус в Італії перед посадкою на борт. Про це заявив на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
"На цей момент відбувається перевірка на італійській стороні всіх медичних заходів. Коли ми отримаємо інформацію, що там немає ніяких ознак на коронавірус, вони будуть спрямовані до борту. Будемо орієнтовно о 22:30-23:00 зустрічати борт в аеропорту "Бориспіль", де так само вони будуть оглянуті", - сказав Криклій.
За його словами, все відбувається за планом, непередбачуваних процесів немає.
Як повідомлялося раніше в УНН, з України вилетів літак для евакуації українців з Італії. До України евакуюють понад 100 осіб, в тому числі іноземців.