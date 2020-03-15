З Італії до України евакуюють понад 100 осіб, в тому числі іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З Італії на борту літака повернуться понад 100 осіб, серед яких іноземці, які мають право на проживання в Україні. Про це заявив на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"98 осіб - це група з двох автобусів. До них ще ми додали 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії. Ви можете запитати, чому лише 27? Коли ми вперше оголосили, що буде такий борт і у нас є певний резерв і ми готові взяти додатково - багато людей зголосилися. Але коли вже почали обдзвонювати і казати, що треба вилітати о такій-то годині, то люди відмовлялися. Власне, усі, хто підтвердив свою згоду на виліт і змогли вчасно дістатися аеропорту - вони сядуть на борт", - сказав Кулеба.
Щоб уникнути спекуляцій, на борту перебуває чотири іноземні особи, дві з яких мають дозвіл на постійне проживання в Україні.
"Це громадяни, які мають право на проживання в Україні. Ще дві особи, у яких ми виявили принагідно паспорти інших держав, але для нас вони залишаються громадянами України, тому вони повернуться також додому", - сказав Кулеба.
Як повідомлялося раніше в УНН, з України вилетів літак для евакуації українців з Італії.