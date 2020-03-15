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Из Италии в Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцев

Из Италии в Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцев

Киев  •  УНН

 • 11336 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Из Италии на борту самолета вернутся более 100 человек, среди которых иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине. Об этом заявил на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"98 человек - это группа из двух автобусов. К ним еще мы добавили 27 человек, изъявивших желание эвакуироваться из Италии. Вы можете спросить, почему только 27? Когда мы впервые объявили, что будет такой борт и у нас есть определенный резерв и мы готовы взять дополнительно - многие согласились. Но когда начали обзванивать и говорить, что надо вылетать в столько-то, то люди отказывались. Собственно, все, кто подтвердил свое согласие на вылет и смогли вовремя добраться в аэропорт - они сядут на борт", - сказал Кулеба.

Чтобы избежать спекуляций, на борту находится четыре иностранных лица, двое из которых имеют разрешение на постоянное проживание в Украине.

"Это граждане, которые имеют право на проживание в Украине. Еще два человека, в которых мы обнаружили попутно паспорта других государств, но для нас они остаются гражданами Украины, поэтому они вернутся также домой", - сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее в УНН, из Украины вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии.

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