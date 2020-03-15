Эвакуированные украинцы из Италии пройдут две проверки, самолет сегодня прибудет в "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Самолет с эвакуированными украинцами прибудет в аэропорт Борисполь сегодня около 23:00. Сейчас граждане проходят проверку на коронавирус в Италии перед посадкой на борт. Об этом заявил на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
"На данный момент происходит проверка на итальянской стороне всех медицинских мероприятий. Когда мы получим информацию, что там нет никаких признаков на коронавирус, они будут направлены к борту. Будем ориентировочно в 22:30-23:00 встречать борт в аэропорту "Борисполь", где так же они будут осмотрены", - сказал Криклий.
По его словам, все идет по плану, непредсказуемых процессов нет.
Как сообщалось ранее в УНН, из Украины вылетел самолет для эвакуации украинцев из Италии. В Украину эвакуируют более 100 человек, в том числе иностранцев.