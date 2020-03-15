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На борт для евакуації українців з Італії допущені тільки перевірені на коронавірус - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На борт літака, який евакуйовує громадян України з Італії, допущені лише здорові люди, які пройшли ретельну перевірку на наявність коронавірусної інфекції. Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров’я України — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

“Італійські медики повідомили, що перед посадкою було проведено три види медичного скринінгу і на борт допущені тільки здорові люди. Тому всі, кого ми привеземо, будуть без симптомів і з підтвердженими лабораторними дослідженнями, які свідчать про те, що хвороба відсутня”, — зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, за його словами, всім евакуйованим громадянам запропонували заповнити згоду на добровільну самоізоляцію. І при повернені в Україну люди будуть на самоізоляції в домашніх умовах. Він підкреслив, що за порушення умов даного режиму передбачена відповідальність, до того ж буде проводитися вибірковий контроль дотримання умов перебування в самоізоляції.

Ляшко також повідомив, що на літаку, що перевозить евакуйованих, знаходяться два медичних працівники з Українського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які забезпечені експрес-тестами для проведення діагностики на наявність коронавірусної інфекції. По прильоту українська сторона також всіх перевірить.

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Головний санітарний лікар нагадав, що в Україні вживаються превентивні заходи, щоб унеможливити поширення хвороби на території нашої держави.

“Бачимо, що в Європейському Союзі кількість хворих зростає. Тому все, що ми зараз робимо в Україні робиться з ціллю профілактики, щоб не допустити ситуації, яка відбувається в Європейському Союзі”, — зазначив він і додав, що на даний час інтенсивно готуються заклади охорони здоров’я, відбувається перепрофілювання, щоб можна було розмістити всіх хворих в разі великої кількості випадків.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що з Італійської Республіки евакуйовано 98 осіб з двох автобусів та ще 27, які вирішили евакуюватися: “Усі, хто підтвердив згоду на виліт і зміг дістатися”.

Він також підкреслив, що Міністерство працює в інтенсивному режимі, щоб допомогти всім українцям, які знаходяться за кордоном. Він вкотре закликав громадян України відмовитися зараз від поїздок, подорожей та турів в інші країни.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що Уряд працює як для убезпечення громадян на території країни, так і за її межами, та докладає максимум зусиль для повернення українців додому.

“Дзеркально до України більшість країн Шенгенської зони також приймають відповідні заходи і міри. Тому все більше буде виникати таких ситуацій. Але хотілося б звернутися до громадян, що ми цю ситуацію контролюємо, ми її вивчаємо. Ми її проговорювали з авіаперевізниками, з туроператорами для того, щоб можна було змістовно, правильно і доволі швидко організувати процес подальших вивезень”, — підкреслив Міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, з України вилетів літак для евакуації українців з Італії. До України евакуюють понад 100 осіб, в тому числі іноземців.

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